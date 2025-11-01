6回1失点の力投を見せたドジャース・山本由伸(C)Getty Images世界一連覇に向け、崖っぷちに立たされているドジャースは現地時間10月31日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に臨んだ。先発の山本由伸が5回まで1失点の力投。3回にもらった3得点の援護によるリードを守る中、6回に予期せぬハプニングに見舞われた。【動画】自軍ベンチ内でのシャドーピッチングで調整する山本由伸を見る先頭のジョージ・スプリンガ