任期満了に伴い来年春に行われる金沢市長選挙で、出馬が取りざたされている自民党の田中 敬人県議は1日、北陸放送の取材に対し「後援会と調整を図っている」として、近く結論を出す考えを示しました。自民党・田中敬人県議「（出馬を）考えていることは確かで、後援会のみなさんと調整を図っている最中なのでまだはっきりとしたことは言えない。近々何らかの結論は出さなければいけないと思っている」田中県議は1日午前、金沢市内