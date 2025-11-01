有原は今季最多勝、3年連続2桁勝利と球界を代表するピッチャーの1人だ（C）産経新聞社今季のFA有資格者が権利行使のための申請が10月31日からスタート。有資格者は11日までに在籍球団に意思を伝えれば、FA権を行使できる。12日にFA宣言選手として公示され、他球団との交渉が可能となる。【動画】野手顔負け！山崎伊織の豪快な勝ち越し適時二塁打シーン今オフの移籍市場、投手では中日で開幕投手も過去に務めた柳裕也などが注目