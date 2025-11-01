県が計画する新たな体育館の設計事業者を選ぶ公募に9つの団体が申し込んだことが明らかになりました。 県がドルフィンポートの跡地に計画するスポーツ・コンベンションセンターについて県は先月7日から設計事業者の公募を行っていました。先月30日までに県の内外から9つの団体が申し込んだということです。このうち単体で申し込んだのは県外の2社で共同企業体で申し込んだのは県内の4団体を含む7つの団体です。