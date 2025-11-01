◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第２日（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）第２ラウンドが進行しており、７３位で出た２０２１年大会覇者の渋野日向子（サントリー）は前半９ホールを終え、１バーディー、ボギーなしの通算１オーバーで折り返した。多くのギャラリーが詰めかける中、真っ赤なウェアの渋野は出だし１０番は５メートル、１１番は６メートルに乗せるもパットを決めき