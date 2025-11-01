きょう11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』の専用アプリ（スマホ版）が、Appストア「無料アプリランキング」で1位を獲得。スタート日となり、多くの注目を集めている。【画像】『DOWNTOWN＋』「きもっち悪いダンス選手権」募集開始松本の生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者の募集も行われ、生配信の終了時間に合わせ、松本がプロデュース・出