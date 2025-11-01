2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝、柏レイソル対サンフレッチェ広島のスターティングメンバーが発表された。来季加入が内定している柏DF山之内佑成がスターティングメンバーに名を連ねた。山之内は現在東洋大学4年生。JFA・Jリーグ特別指定選手に登録されており、今季は柏で公式戦5試合に出場している。昨季のルヴァンカップ決勝では、アルビレックス新潟の一員として当時東洋大4年生だった稲村隼翔（現セルティック）が国