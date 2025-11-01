2025JリーグYBCルヴァンカップ・プライムラウンド決勝・柏レイソルvsサンフレッチェ広島のスターティングメンバーが発表された。柏は2013年以来、広島は2022年以来の大会制覇を目指して、『国立競技場』で激突する。柏を率いるリカルド・ロドリゲス監督は、キャプテンの古賀太陽や大会得点ランキングトップ（5得点）の垣田裕暉らを先発で起用。対する広島のミヒャエル・スキッベ監督は、中村草太やジャーメイン良らをスターテ