コヴェントリー（イングランド2部）に所属するMF坂元達裕が2得点に絡む活躍を見せたものの、チームは開幕からの無敗がストップすることとなった。チャンピオンシップ第13節が10月31日に行われ、コヴェントリーはレクサムと対戦。22分に坂元の前線への浮き玉パスからエフロン・メイソン・クラークがダイレクトで合わせて先制したものの、60分、69分、83分と立て続けにキーファー・ムーアに得点を許すと、88分には坂元が左足を振