モデル出身のムン・ガビが、婚姻関係にない俳優チョン・ウソンとの間に生まれた息子を突如公開してからわずか1日後、自身のSNSコメント欄を閉鎖した。《写真》ムン・ガビが公開した「チョン・ウソンとの息子」ムン・ガビは10月30日にインスタグラムを更新。キャプションには何も綴らず、実に11カ月ぶりとなる近況写真を複数枚投稿した。公開された写真には、ムン・ガビと幼い息子と平凡な日常を過ごす様子が収められている。母子は