契約している団地の駐車場に、週2回のペースで無断駐車をされてしまい、頭を悩まされているAi(@mayai260)さん。何とか無断駐車を阻止しようと、原付バイクを停めます。ところが、犯人は原付バイクを雑に持ち上げ、勝手に隣の駐車場へ移動します。あまりにもひどい行動を目の当たりにし、ついにAiさんは…。『非常識な奴と戦った話』をダイジェスト版でごらんください。 ©Ai ©Ai ©Ai