スズキ・ビターラ - 4車種ビターラ（写真）は市場によって、スズキ・サイドキック、シボレー・トラッカー、そしてジオ・トラッカーという名で販売された。【画像】運転好きのためのV8モデル【ヴォグゾール・モナーロの高性能バージョンを詳しく見る】全38枚ちなみに、GMのジオブランド（1989〜2016年）は他社製車のバッジエンジニアリングのみで構成されていた。プリズムは実質トヨタ・スプリンター、ストームはいすゞ・インパル