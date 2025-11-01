１日、宇宙ステーションで合流した「神舟２０号」と「神舟２１号」の飛行士。（北京航天飛行制御センターのモニター映像、北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京11月1日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は1日、宇宙ステーションとのドッキングに成功した有人宇宙船「神舟21号」の乗組員3人が無事ステーション内部に入ったと発表した。張陸（ちょう・りく）、武飛（ぶ・ひ）、張洪章（ちょう・こうしょう）の3飛行士が「神舟