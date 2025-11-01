楽天の坂井陽翔投手（20）が1日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉を行い、今季年俸600万円から微増でサイン。「1軍で投げられたのは今後の経験になるし、自分の成長にもなる」と振り返った。高卒2年目の今季は2軍で15試合に登板し、1勝5敗、防御率6・06。1軍では10月4日の西武戦でプロ初先発。5回1失点と好投も勝ち負けはつかなかった。来季に向けて「同学年の（ロッテの）寺地や木村はシーズンを通して活躍していた