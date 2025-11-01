米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）は１０月３１日（日本時間１日）にブルージェイズ（ア・リーグ）−ドジャース（ナ・リーグ）の第６戦が行われている。１番指名打者で先発した大谷翔平が八回に３試合ぶりの安打を放った。一死走者なしで迎えた打席、ブルージェイズベンチは３番手で左腕の変化球投手、フルハーティーをマウンドに送った。カウント２−２からの５球目、低めのスイーパーをすくうようにバットを当てた打