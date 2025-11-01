ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの木村慧人（２６）と中島颯太（２６）が１日、都内で「木村慧人１ｓｔ写真集Ｐａｌｅｔｔｅ」「中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。”ＣＯＭＰＬＥＴＥＢＯＯＫ」（主婦と生活社）のイベントを行った。１９９９年生まれで“けとそた”の愛称で親しまれている同級生コンビ。ツッコミとボケを連発する息ピッタリのトークを繰り広げた。５月に木村が写真集、８月に中島が書籍を発売