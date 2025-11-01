もし芸能人と一緒にドライブできるなら…。「レンタカーで一緒にドライブに行きたい芸能人」に関してアンケートを取ったところ、男性1位は所ジョージさん、女性1位は綾瀬はるかさんでした。【写真】男性部門の上位は明石家さんまさん（左）・所ジョージさん株式会社NEXERと株式会社モビリティエディションが、全国の男女1000人を対象に、2025年8月から9月にかけてインターネットで実施しました。レンタカーで一緒にドライブに行き