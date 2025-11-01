ハーレム出身のラッパー ビッグ・エルの新たな遺作アルバム『Harlem’s Finest: Return Of The King』が、Mass Appealからリリースされた。 （関連：Oasisは最高峰のロックバンドとして帰ってきた――名曲の凄みを惜しみなく届けた東京ドーム公演） 本作は、Mass Appealが展開するキャンペーン“Legend Has It”の一環でもある。このキャンペーンにはスリック・リック、レイ