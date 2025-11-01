ワールドシリーズは2勝3敗【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間1日・トロント）ドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に臨んだ。山本由伸投手が先発、大谷翔平投手が「1番・指名打者」で出場した負ければ終わりの一戦に、日本人からは“嬉しい悲鳴”があがっている。24日（同25日）から開幕したワールドシリーズは第1戦をブルージェイズが制した。第2戦は山本由伸