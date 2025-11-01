2点差の緊迫した一戦に3番手で登板【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間1日・トロント）ドジャースの佐々木朗希投手がは31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦で救援登板し、1回を無失点に抑えた。先発の山本由伸投手が6回1失点の好投を見せ、ドジャースが2点リードの8回から登場。最速は100.4マイル（約161.6キロ）だった。敵地のブーイングが起きる異様な雰囲気の中で登板。先頭のス