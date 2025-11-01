全国公開中の映画『秒速5センチメートル』が、多くの人たちの心に刺さっている印象だ。同作はそもそも、2007年公開のアニメーション映画が始まりで、そちらにもファンが多く、筆者自身、アニメーション版のファンだったため、主演・松村北斗、監督・奥山由之、原作・新海誠という間違いのない布陣で公開されるのは情報解禁された当時から非常にうれしく思えた。しかし、その一方、アニメーション映画である一種の“正解”を叩き