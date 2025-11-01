怪我でチームを離脱していたバイエルンの伊藤洋輝が、トレーニングに復帰したようだ。26歳の日本代表DFは、2024年夏にシュツットガルトからバイエルンに移籍したものの、ここまでは怪我に悩まされることに。加入後すぐに右足中足骨を骨折すると、一時は復帰が噂されたが、11月に再手術を実施。今年２月のCLセルティック戦で待望の新天地デビューを果たしたが、３月末に行なわれたブンデスリーガ第27節のザンクトパウリ戦で再び