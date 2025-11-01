11月1日午前8時頃、静岡県裾野市今里の新東名高速下り線で、ひき逃げ事故がありました。 静岡県警高速隊によりますと、高速道路上で車が男性に衝突し、男性は全身を強く打ち重体の模様です。車はそのまま走り去り、警察がひき逃げ事件として捜査しています。 この事故の影響で、新東名高速下り線の御殿場ジャンクションから長泉沼津インターチェンジの間で通行止めとなっています。