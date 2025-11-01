沖縄・石垣島の架空の再開発をめぐる融資保証金詐欺事件で、逮捕された社長が「債権の現金化が遅れている」と説明していたことがわかりました。【映像】連行される長谷迅容疑者長谷迅容疑者（53）はコロナ禍の2020年、会社役員の女性に架空の融資話を持ちかけ、保証金として1億2600万円をだまし取った疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、女性から融資が進まないことを問われた長谷容疑者が「コロナの影響