ＤｅＮＡは１日、来季コーチングスタッフを発表した。相川亮二新監督が就任。二軍監督には村田修一氏が就任した。来季コーチングスタッフは次の通り。監督相川亮二（４９）一軍ベンチコーチ迮岡賢二郎（３８）一軍打撃戦術コーチ中井大介（３６）一軍打撃育成コーチ大村巌（５６）一軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ藤田一也（４３）一軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ河田雄祐（