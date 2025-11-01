将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は11月1日、京都市の「総本山 仁和寺」で第3局2日目の対局が行われている。午前10時のおやつには、藤井竜王が「抹茶パルフェ」、佐々木八段が「京の実りのお裾分け」と「丹波栗とエダムのタルト」を注文した。【映像】おしゃれ！藤井竜王が注文した“パルフェ”世界遺産・仁和寺を舞台に争われている注目のシリー