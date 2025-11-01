遠藤日本相撲協会は1日、抜群の人気を誇った大相撲の元小結遠藤（35）＝本名遠藤聖大、石川県出身、追手風部屋＝の現役引退と年寄「北陣」襲名を発表した。今後は追手風部屋付き親方として指導する。最近は両膝の手術を受け、2場所連続全休。九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）では2013年名古屋場所から守った関取の座を失い、東幕下3枚目に番付を落としていた。遠藤は日大4年でアマチュア横綱に輝き、13年春場所に