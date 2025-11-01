タレント薬丸裕英（59）が、31日放送のフジテレビ系「ザ・共通テン！」（金曜午後9時）に出演。生放送中の失言について語った。この日は「80年代アイドル大集合！昔のウソ記事訂正SP」と題し、元アイドルたちが自身に関する記事の内容を修正する企画を放送した。進行役のチョコレートプラネット松尾駿が「生放送中、好きなタイプを聞かれ『巨乳』と答えた」と読み上げ、これについて真偽を聞かれると、薬丸は「巨乳と言ったのは本