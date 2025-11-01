◆米大リーグワールドシリーズ第６戦ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１０月３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗で後がなくなったワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦で３試合ぶり２度目の登板。３―１の８回からマウンドに上がった。昨オフ、ロッテからポスティングシステムを利用してメジャー移籍