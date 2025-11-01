昨年、大ヒットした映画「侍タイムスリッパー」（安田淳一監督）でヒロインの山本優子役を務めた女優の沙倉ゆうの（４６）が１日、芸能事務所「アイエス・フィールド」に所属したことを発表した。これまでは東映京都撮影所を所属していたが、アイエス・フィールドで女優として活躍の幅を広げていく。沙倉は「４年間、東映京都撮影所で学んだ事や経験を大切にしながら、新しい場所でも、自分らしく歩みを進めていきたいと思いま