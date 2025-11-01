ことしも残すところ2か月となり、冬を迎える準備が進められています。兼六園では、冬の風物詩、「雪つり」の作業が始まりました。北陸特有の重い雪から木々の枝を守るため、毎年この時期に行われている雪つりの作業。兼六園で、園内随一の枝ぶりを誇る「唐崎松」は、雨の影響で作業は見合わせとなり、きょうは赤松や多行松など高さが低い木への取り付けが行われました。■フランスからの観光客「初めて見るから面白い」■東京から