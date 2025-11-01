１１月１日の東京３Ｒ・２歳未勝利（芝２０００メートル＝１１頭立て）は、１番人気のソラネルマン（牡、美浦・手塚貴久厩舎、父フィエールマン）が、デビュー２戦目で初勝利を飾った。Ｇ１・６勝の名牝ブエナビスタを祖母に持つ良血馬。勝ち時計は２分０秒０（稍重）。内の２番枠からスタートを決めて、そのままスムーズにハナヘ。前半１０００メートル通過１分１秒６と淡々としたペースを刻み、直線の入り口では外からポッド