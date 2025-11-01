インドネシア人の妻と3児をもうけ、おしどり夫婦かと思われていたディーン・フジオカ（45）が離婚を発表したことで、ネットでは驚きの声があがった。【写真】「お前もか…！」300人がつい驚いた「50人の離婚芸能人リスト」とナンバーワンに輝いた「離婚イメージゼロ」の2人結婚と離婚のニュースが日常茶飯事の芸能界だが、中にはディーンのように離婚するイメージがなく、驚かされる人もいる。一方で、そもそも離婚歴があると