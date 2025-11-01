放送打ち切りBS朝日の討論番組「激論！クロスファイア」が、10月19日の放送をもって打ち切りを迎えることになった。その原因は、この日の放送で司会の田原総一朗氏が不適切な発言をしたことにあった。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真を見る】田原総一朗氏の“27年不倫のお相手”番組内で彼は「あんなやつ（高市早苗氏）は死んでしまえと言えばいい」と口にした。熱い議論が交わされ、ときには出演者が感情的になる