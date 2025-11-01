元NMB48で俳優・モデルとして活動する本郷柚巴（22）の3rd写真集のタイトルが『いつのまに、』に決定し、表紙カットが公開された。【写真】白肌あらわにぎゅっと…美ボディを披露した本郷柚巴あどけない少女がアイドルの世界に足を踏み込んでから、いつのまにか10年の月日が流れていたこと。そして、「いつのまにこんなに大人になったの？」と思わせるカットが詰め込まれた写真集が完成した。本郷は2015年にNMB48のメンバー