【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１０月３１日、自らが指示した核実験の再開を巡り、改めて実行を示唆した。大統領専用機内で記者団から、核爆発を伴う地下核実験を行うのかと問われ「すぐに分かる。いくつかの実験を行う」と述べた。トランプ氏は核実験の内容について、「はっきりとは言わない。他の国がやっているなら、我々もやる」と述べるにとどめた。トランプ氏は３０日に自身のＳＮＳで、ほかの核保有