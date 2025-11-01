[10.31 イングランド2部第13節 レクサム 3-2 コベントリー]コベントリーのMF坂元達裕が10月31日、EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)第13節のレクサム戦(●2-3)で全得点に絡む1ゴール1アシストの活躍を見せた。スタメン出場した坂元は前半22分、MFエフロン・メイソン・クラークへのパスで先制弾を演出。その後、チームが連続失点で1-3と逆転を許すと、後半43分に左足で豪快なミドルシュートを放ち、曲げながらゴール右隅