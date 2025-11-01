毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。映像でもチェックしたい方はTVerにて：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk11月1日（土）放送分では、2016年にハンドドリップの世界大会で日本人初の優勝を果たし、これまで当番組でもさまざまなコーヒーの淹れ方を紹介してくれているバリスタでコーヒーの神