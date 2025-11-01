令和8年（2026年）NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」皆さんも楽しみにしていますか？どうする家康（令和5・2023年）以来3年ぶりとなる戦国大河。歴史ファンにとって鉄板だからこそ、成否にプレッシャーがかかるかも知れませんが……。今回は主人公の豊臣秀長（仲野太賀）の妻たちを紹介。ヒロインである正室・慶（吉岡里帆）ほか、大河ドラマの予習にどうぞ！※関連記事：大河予習【豊臣兄弟！】秀吉を支えた兄弟の絆…仲野太賀が演じる