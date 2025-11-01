徳川幕府の成立は、徳川家康が征夷大将軍となった慶長8年（1603年）。ここに疑いや異論を差しはさむ方は多くないでしょう。幕府の本拠地が江戸であったことから、江戸幕府とも呼ばれていますね。しかし実は、徳川幕府が必ずしも江戸幕府と言い切れないことについては、あまり意識されていません。今回は徳川幕府が「伏見幕府」であった時期について紹介したいと思います。「伏見幕府」が適切？徳川時代の伏見城（画像：Wikipedia）