元乃木坂46で女優の白石麻衣が10月19日、公式YouTubeチャンネル『my channel【白石麻衣 公式】』を更新。懐かしの“平成ギャルメイク”を披露し、ファンの反響を呼んでいる。白石麻衣○「『ageha』愛読者でした」「小学6年生のとき…」公開された動画では、ほぼスッピンの状態から、“平成ギャルメイク”に挑戦。濃いめのアイシャドウやアイライナー、粘膜に白ハイライトを入れるなど、当時、実際にやっていたというメイクを再現。