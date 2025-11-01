俳優の坂口健太郎が、2日に放送されるMBS・TBS系バラエティ番組『日曜日の初耳学』(毎週日曜22:00〜)に出演する。坂口健太郎林修氏が“時代のカリスマ”と対峙する企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、韓国をはじめアジア、さらには世界規模で人気拡大中の実力派俳優・坂口健太郎。韓国ドラマをリメイクした初主演作『シグナル 長期未解決事件捜査班』(2018年)で韓国人気を獲得後、台湾やタイ、香港、中国など各地のファ