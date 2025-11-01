東方神起の日本デビュー20周年を記念した映画『東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』』が、2026年２月20日（金）に劇場公開される。2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起は、これまで日産スタジアム3DAYS公演や、20周年を記念して行われたライブツアーにおいて3公演を東京ドームで行い、自身が持つ海外アーティストによる東京ドーム公演数最多記録（計33回）を塗り替えるなど、前人未到の領域を歩み続けてきた。本作