ガールズバンド「MARIA」の元メンバーで、タレント・モデルとして活動する芳賀愛華（36）が1日までに自身のインスタグラムを更新。第2子となる長女の出産を報告した。「突然のご報告になりますが…第二子となる女の子を出産いたしました」と第2子誕生を報告。「元気な産声をあげて無事に産まれてきてくれました」とつづった。「今日まで支えてくれた方々、産院の皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです」と記した。「これか