北朝鮮の外務次官は、きょう行われる中国と韓国の首脳会談について、韓国の大統領府が朝鮮半島の非核化を議題とする方針を示したことに対し、非核化は「馬鹿馬鹿しい夢」と反発する談話を出しました。北朝鮮国営の朝鮮中央通信はけさ、朴明浩外務次官の談話を報じました。談話では、きょう行われる中国の習近平国家主席と韓国の李在明大統領の首脳会談について、韓国大統領府が朝鮮半島の非核化と平和の実現が議題になると発表した