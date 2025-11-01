交差点で衝突事故…さらに車が暴走韓国・高陽市の交差点で撮影されたのは、事故の瞬間。交差点に進入した車2台が衝突した直後、それぞれの車にさらなる悲劇が待っていた。白い車はぶつかったはずみで進行方向が変わり、交差点の角にある自動車整備所へと向かってしまう。当時、整備士が作業の真っただ中で、白い車は整備中の車に追突した。突然の出来事に整備士は、「やってられない」といわんばかりに持っていた工具を投げ捨て、