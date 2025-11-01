【モデルプレス＝2025/11/01】女優の飯島直子が10月31日、自身のInstagramを更新。手作りの和食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】50代女優「栄養たっぷり」手作り和定食◆飯島直子、手作りの味噌汁を公開飯島は「最近、野菜、ビタミン不足だと思い具だくさんの味噌汁作りました」とつづり、調理中の写真を投稿。人参やしめじ、玉ねぎがたっぷり入った食べ応えのある味噌汁や納豆を乗せたご飯、ほうれん草のおひたしなどを並べ