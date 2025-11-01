◆米大リーグワールドシリーズ第６戦ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０月３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗と後がなくなって山本由伸投手（２７）が先発したワールドシリーズ第６戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点をリードした８回１死走者なしの４打席目に３番手左腕・フルーハテ