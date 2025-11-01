女優の志穂美悦子が１日、東京・葛飾柴又の特設会場で開催された「寅さんサミット２０２５」でトークショーを行った。志穂美は映画「男はつらいよ幸福の青い鳥」（第３７作、１９８６年）でマドンナとして出演。マドンナ役が決まったときは「やったー！やったーって１００回ぐらいガッツポーズした。すごくうれしかった」と明かし、「（山田洋次監督が）今まで見たことない志穂美悦子を引き出そうとしてくれた」と振り返っ