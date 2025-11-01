少子化や晩婚化が進む中で、結婚や結婚式に対する価値観はますます多様化している。株式会社トキハナはこのほど、全国の高校生・大学生219人を対象に「結婚・結婚式に関する意識調査」を実施、結果を公表した。 【調査結果】映えてエモい！高校生＆大学生が結婚式でやりたい演出 「将来結婚したいか」という問いでは、75.3％が「結婚したい」と回答。「一緒に過ごせるパートナーがほしいから(60.0％)」「家族を